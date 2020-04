Canal+ Ciné Séries : que vaut le pack avec Netflix, OCS et Disney+ ?

Avec l'arrivée très prochaine de Disney+ en France, Canal+ semble avoir fait un gros coup en gagnant la possibilité de proposer la nouvelle plateforme au sein de ses services.



Ainsi, peu de temps en arrière, le géant français a annoncé la mise en place du pack Canal+ Ciné Séries comprenant Netflix, OCS, Disney+.



Une offre qui met le streaming en avant de fort belle façon, mais est-ce qu'il vaut réellement le coup ?

Canal+ veut miser sur les services de streaming

C'est l'offre de streaming la plus complète en France, sans conteste : en lançant son pack Canal+ Ciné Séries, la chaîne française propose les trois services les plus connus avec Netflix (version standard deux écrans), OCS, Disney+.



Ainsi, pour 34,90€ par mois, nous mettons la main sur ces derniers, mais également sur Canal+ (Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Ciné+ Premier, Ciné+ Frisson, Ciné+ Émotion, Ciné+ Famiz, Ciné+ Classic, Ciné+ Club…), myCanal, la TNT, Disney Cinéma et des chaînes américaines.



Mathématiquement, c'est avantageux, car rien que les services de streaming coûteraient 52 euros par mois... Plusieurs options donc : les abonnés Canal peuvent en bénéficier pour 15€ par mois au lieu de 30, les non-abonnés y ont accès pour 34,90€ par mois avec engagement de deux ans ou à 39,90€ par mois avec engagement sur une seule année.



Le jackpot, c'est pour les moins de 26 ans puisqu'ils bénéficient de l'offre à 24,95€ par mois ! Des offres intéressantes si vous aimez les films, séries télévisées et avoir le choix !



