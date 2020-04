DOOM et DOOM II : améliorations audio et nouveaux niveaux

Guillaume Gabriel

Parmi les nombreux jeux de Bethesda, les deux plus connus sont certainement DOOM et DOOM II, disponibles depuis quelques temps sur nos appareils iOS. La belle nouvelle, c'est que les développeurs n'abandonnent pas ces deux emblèmes du jeu vidéo, et ces derniers viennent de faire d'une pierre deux coups.



Car oui, une mise à jour est disponible pour les deux créations incluant notamment des "améliorations audio, des fonctionnalités de qualité de vie et une optimisation de performance mineure".

DOOM et DOOM II se mettent à jour avec un nouveau DLC

Ce n'est pas la seule belle nouvelle, puisque la DLC No End In Sight, avec au compteur plus de 30 niveaux, est désormais disponible au téléchargement, et ce, gratuitement. Une bonne nouvelle qui vient renforcer la durée de vie de ces FPS classiques dont la licence a fêté ses 25 ans l'an passé.



Parmi vous, des amateurs de ces deux jeux ? Si oui, avez-vous craqué pour la version iOS ?

