Teamfight Tactics : déjà 4,5 millions de téléchargements

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Disponible depuis juin 2019 sur Windows et Mac, Teamfight Tactics (v10.7.3149802, 69 Mo, iOS 9.0) a eu le droit à sa version mobile pour le plus grand plaisir des joueurs.



Cette arrivée en mars dernier lui a permis d'attirer pas moins de 4,5 millions de joueurs, uniquement sur iOS et Android...



Il faut dire que le jeu de Riot Games été attendu depuis longtemps par une grosse communauté, mais les chiffres doivent tout de même faire sourire le studio.

Teamfight Tactics fait un carton sur l'App Store

Si vous ne connaissez pas encore ce jeu, on parle d'un jeu de combat JcJ automatique dans lequel le joueur doit sélectionner, améliorer et placer les champions de LoL pour venir à bout de vos adversaires dans des matchs à plusieurs manches.



Selon Sensor Tower, la version mobile du jeu a été installée 4,5 millions de fois, dont 3,6 millions durant les sept premiers jours suivant sa sortie. Une bien belle réussite, pour Teamfight Tactics qui compte également 80 millions grâce à sa version Steam...



Les États-Unis ont été les plus nombreux à se procurer la version mobile, avec 17% des téléchargements, suivie par ma Corée du Sud avec un total de 13%. Jusqu'à présent, le jeu aurait rapporté 1,2 million de dollars au studio.