Incroyable : Apple mentionne par erreur les AirTag dans une vidéo d'assistance

Il y a 22 min (Màj il y a 13 min)

Julien Russo

Depuis le mois d'octobre 2019, les rumeurs ne cessent de nous parler des "AirTag". Apple n'en a jamais parlé et n'a jamais rien officialisé. Jusqu'à aujourd'hui, où une vidéo d'assistance sur YouTube laisse entrevoir pendant une demi-seconde une fonction qui permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité AirTag en mode hors ligne.

Les AirTag sont bien une réalité

C'est le prochain produit que va sortir Apple. Les AirTag sont des traqueurs d'objets personnels. Cela n'est pas nouveau puisque ça existe déjà chez des concurrents. Mais avec ceux d'Apple, la fonction sera directement intégrée dans votre iPhone et visiblement aussi dans votre compte iCloud.

Vous pourrez par exemple mettre le traqueur sur les clés de votre domicile ou sur tout autre objet que vous avez tendance à oublier ou à égarer.



On en parle régulièrement sur iPhoneSoft depuis plusieurs mois et c'est donc la première fois qu'Apple en parle (certainement par erreur puisque la vidéo vient d'être supprimée à l'instant pendant que nous écrivions cette ligne).

Heureusement, nos confrères Applesophy ont réussi à faire un screen du passage où l'iPhone fait mention du mot "AirTag".

La vidéo qui était disponible sur ce lien a été rendue indisponible volontairement par Apple, la firme semble l'avoir passé en mode "privée".

Comme vous pouvez le voir sur l'image, à un moment dans le tutoriel qui montrait comment désactiver "Localiser mon iPhone", on voit cette image.

Avec un interrupteur "Permettre la recherche en ligne" et la description : "La fonction de recherche hors ligne permet de trouver cet appareil et les AirTags lorsqu'ils ne sont pas connectés à un réseau Wi-Fi ou cellulaire."

À travers cette "bourde" d'un membre de l'équipe responsable des vidéos d'assistance, la firme de Cupertino vient d'officialiser les AirTags qui affolaient les rumeurs depuis le début du quatrième trimestre de 2019.