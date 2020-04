Un concept saisissant de la PS5 et sa Dualshock 5

Il y a quelques jours, Sony a annoncé plusieurs nouveaux détails sa la console next-gen, la PlayStation 5. Toujours en cours de développement, la PS5 affiche ses spécifications techniques (en dessous de la Xbox Series X en termes de puissance pure mais au-dessus au niveau du transfert des données) mais toujours rien niveau design.



En fait, les points d'ombre subsistants à date sont le design donc, mais aussi le prix et la date de sortie. Refaisons le point avant de découvrir un concept saisissant qui pourrait bien être une réalité dans quelques mois.

La PlayStation 5 en précommande à tous les prix

Les précommandes de la Playstation 5 se montrent un peu partout. 499€ sur un site slovaque fin 2019, 935 € sur un site danois la semaine dernière, et même 559$ canadiens hier, les prix vont dans tous les sens. Les plus pragmatiques penchent pour un prix d'environ 500€, soit 100€ de plus qu'une PS4 à sa sortie, sans compter la PS5 Pro qui devrait gonfler le tarif d'une autre centaine d'euros.

Design et packaging de la PlayStation 5 de Sony

Sony n'a toujours pas fourni la moindre information sur la conception de la PlayStation 5, tandis que Microsoft a déjà dévoilé le design de la Xbox Series X fin 2019. Si Microsoft a complètement changé le design, pas sûr que Sony soit aussi radicale. Bien sûr, chaque génération de Playstation est différente mais il est probable que le nippon conserve l'identité.



Le designer italien Giuseppe Spinelli, alias Snoreyn, s'est attelé à la tâche en créant une PlayStation 5 accompagnée d'une Dualshock 5. Le résultat est superbe, surtout pour la manette que l'on peut découvrir tout en 3D et en vidéo. Pour ne rien gâcher, il a conçu la boite de la PS5, le packaging.

Date de sortie de la PS5

Il existe encore une certaine incertitude quant à la date de sortie. Sony a initialement parlé d'une date de lancement "fin 2020" mais l'épisode de Coronavirus (COVID-19) pourrait reporter tous les plans de Sony et Microsoft. Mais aucun signe ne montre, à date, un report du lancement des consoles. Vu le nombre d'évènements annulés dans tous les domaines, il semble difficile de croire que les consoles nouvelle génération arrivent à garder leur calendrier intact. Et si tel est le cas, encore faut-il que les studios de développement de jeux vidéo puissent suivre et proposer des titres au lancement.



Êtes-vous impatient de découvrir le design de la PS5 ? Et si vous êtes un gamer, quelle console avez-vous prévu d'acheter ?



