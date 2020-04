Legend of the Skyfish 2 : le nouveau jeu Apple Arcade de Crescent Moon

Il y a 43 min

Medhi Naitmazi

Réagir

Legend of the Skyfish 2 vient d'arriver sur App Store, exclusivement pour les joueurs abonnés à Apple Arcade. Le service de jeux en illimité de la pomme accueille régulièrement de nouveaux jeux, souvent le vendredi.



Cette fois, il s'agit du second opus de la série d'aventure façon Zelda de Crescent Moon Games. En réalité, il s'agit du troisième titre après Legend Of The Skyfish et Legend Of The Skyfish Zéro.



Regardez le trailer vidéo :

Legend of the Skyfish 2 : le Zelda d'Apple Arcade

Les évènements de LOTS 2 se déroule un siècle après ceux du premier épisode. Vous jouez toujours avec Little Red Hook, le héros qui a mis fin au règne de terreur de Skyfish, le Seigneur des mers profondes ... Mais l'accalmie aura été de courte durée puisque vous devez reprendre le combat avec votre canne à pêche quelque peu spéciale.



Comme d'habitude avec Crescent Moon Games, le jeu est très bien réalisé, l'histoire est prenante et les mécaniques de jeu suffisamment poussées. Si le premier titre était plutôt taillé pour la Game Boy en termes d'environnements, Legend of the Skyfish 2 va plus loin, un peu comme Oceanhorn 2 qui lui aussi, est disponible sur Apple Arcade.



Le nouveau jeu est jouable avec les manettes MFI, sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.



Voici les éléments mis en avant :

Mécanique de grappin unique

Terminez des quêtes en voyageant dans un monde 2.5D peint à la main

Système de combat efficace avec 3 options d'armes: épée, marteau et faux

Utilisez différents types de leurres pour vaincre vos ennemis à distance

Combats de boss épiques

Collectez des matériaux et fabriquez vos propres armes et armures dans les forges de la ville

Télécharger le jeu Legend of the Skyfish 2