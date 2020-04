Star Wars Starfighter Missions : un nouveau jeu pour les pays asiatiques

Guillaume Gabriel

Voilà qui risque de faire des jaloux... Le célèbre studio Lucasfilm et les développeurs de Joymax Corp ont annoncé un nouveau partenariat dans le cadre de la création d'un nouveau jeu mobile... à destination des pays asiatiques.



Très prometteur, ce dernier abandonne les lasers pour se concentrer sur les vaisseaux de combats, populaires au sein de l'énorme saga. Le jeu se nomme Star Wars: Starfighter Missions et devrait voir le jour durant l'année 2020.

Star Wars Starfighter Missions : la guerre des étoiles

Quiconque a déjà vu une bataille spatiale dans Star Wars a rêvé de piloter un chasseur d'étoiles. Ce fut un grand plaisir de travailler avec Lucasfilm pour développer Star Wars: Starfighter Missions spécifiquement pour l'Asie. Désormais, les joueurs pourront piloter des chasseurs stellaires emblématiques de Star Wars où qu'ils soient dans ce nouveau jeu mobile.

J'avoue qu'être aux commandes du célèbre Faucon Millenium ou d'un X-Wing m'a toujours donné envie, et j'ai notamment plus le faire (virtuellement bien sûr) à l'époque de Star Wars: Rogue Squadron sur Nintendo 64.



Quel dommage de voir un jeu comme Star Wars: Starfighter Missions nous passer sous le nez, avec plus de 80 vaisseaux à collectionner, avec ses trois modes différents à jouer, notamment Campagne, Défi et Bataille épique.



Reste désormais à savoir quelle date il verra le jour !