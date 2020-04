Amazon Tempo : le service de cloud gaming pour l'an prochain ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Ce n'est pas une surprise, étant donné que le jeu vidéo en streaming a clairement la cote en ce moment, et bien que le lancement de Google Stadia semble compliqué, les acteurs majeurs du net semblent voir le potentiel qui se cache derrière ce marché.



Après, Shadow, Microsoft xCloud et Google donc, c'est au tour d'Amazon de se pencher sur la question et de jouer de ses partenaires pour devenir un vrai compétiteur sur le terrain.



Oui, le géant du commerce songerait à lancer son propre service de cloud gaming dès l'année prochaine, du nom d'Amazon Tempo !

Amazon prépare Tempo, son service de cloud gaming

Il faut dire que le géant de l'e-commerce a déjà fait un (grand) pas dans le secteur du jeu vidéo avec le rachat, en 2014, de la plateforme Twitch pour 1 milliard de dollars.



Mais, désormais, les ambitions sont plus claires et plus profondes : Amazon veut devenir le « créateur et distributeur leader du jeu vidéo ». C'est pour cela que la plateforme Tempo devrait voir le jour en 2021, en s'appuyant sur ses nombreux partenariats avec les studios.



Un lancement plus lent, mais qui permettrait d'éviter l'erreur de Google et son catalogue trop peu complet.



Mike Frazzini, vice-président de la division des services et studios jeux vidéo :

Notre concept est simple : prendre tous les meilleurs talents d’Amazon et les impliquer dans nos projets de jeux et de services liés au jeu vidéo. Nous travaillons à divers projets depuis un moment, et cela prend du temps de faire de bons produits autour des jeux vidéo. Et il est important qu’ils soient le reflet de tout notre savoir-faire Amazon.

