Nvidia ferme son service de cloud gaming en Russie

Nvidia vient de prendre la lourde décision de retirer son service de cloud gaming, GeForce Now, de la Russie. Un acte qui n'est pas sans rappeler celui effectué par de nombreuses entreprises depuis plus d'un an et le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

GeForce Now bientôt inaccessible en Russie

Nvidia vient officiellement de communiquer sur son site russe pour annoncer la fin de son service de cloud gaming en Russie. D'ici quelques jours, GeForce Now ne sera plus accessible dans le pays.



L'entreprise justifie sa décision par les "circonstances actuelles", sous-entendu la prolongation indéfinie de la guerre avec l'Ukraine. Dès vendredi, il ne sera plus possible de s'inscrire au service et tous les serveurs seront désactivés le 1ᵉʳ octobre.

Les utilisateurs qui possèdent un abonnement qui va au-delà de cette date seront bien évidemment remboursés. Une décision tardive et douloureuse pour l'entreprise et les joueurs russes.



GeForce Now est un acteur majeur du marché du cloud gaming. Il permet de jouer en cloud à ses catalogues de jeux Steam, Epic et Battlenet (pas tous) tout en profitant des performances des cartes graphiques Nvidia à distance.