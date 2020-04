iOS 14 : Apple a prévu des widgets sur l’accueil et des réglages de fonds d’écran

On le sait déjà, iOS 14 va améliorer de nombreux points dont la gestion des fonds d’écran. Alors que nous avions vu que ces derniers allaient être rangés dans des catégories pour faciliter nos choix, nous venons d’avoir des captures d’écran de ce que cela donnera ainsi que de nouvelles précisons. Sans parler des widgets qu’on pourra retrouver sur l’accueil de l’iPhone.

Outre la catégorisation par thème (fleur, classique, terre, etc), l’utilisateur aura la possibilité de choisir des effets de dégradés personnalisés et d’avoir un aperçu en temps réel, comme c’est déjà le cas sur l’Apple Watch. C’est ce qu’on a déjà vu mais qui est confirmé en image par un twittos :

Hey @EveryApplePro, @MaxWinebach said you like wallpapers pic.twitter.com/4P8BrMzCkI