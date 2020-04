Foxconn : les ventes du premier trimestre en baisse de 12%

Le coronavirus a provoqué en Chine de nombreux arrêts d'usines, dont notamment du côté de Foxconn, qui était en plein coeur du cyclone fin janvier. Ainsi, début février, la firme a pris la décision de ferme son siège social tout comme plusieurs de ses bâtiments, avant de tenter de faire revenir ses employés grâce à des bonus. Une baisse de main d'oeuvre qui se résulte par une baisse de 12% au premier trimestre par rapport à la même période l'an dernier, avec 929,7 milliards de dollars de ventes. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si la pandémie va reporter la commercialisation de l'iPhone 12, même si selon les sources, le calendrier habituel est toujours de rigueur. Source

