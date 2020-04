Le nouvel Apple Pencil pourrait tracer des objets 3D

Création de contenu en utilisant un dispositif d'entrée électronique sur des surfaces non électroniques

Alors que la seconde génération d'Apple Pencil est maintenant disponible, avec notamment l'intégration d'une surface tactile intuitive qui répond au double tap, permettant d'effectuer des actions secondaires, voilà qu'on parle déjà de la future version. En effet, le prochain crayon d'Apple pourrait comprendre de nouveaux capteurs pour permettre aux utilisateurs d'utiliser l'appareil pour tracer des objets 2D et 3D et renvoyer les données à un iPad ou un Mac connecté.

