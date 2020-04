iPhone 8 : Les délais de livraison explosent, l'iPhone 9 arrive ?

Apple aurait en ce moment d'énormes difficultés concernant les stocks d'iPhone 8. En effet, deux finitions affichent 6 à 8 semaines pour la livraison. Un délai rarement vu sur l'Apple Store en ligne, puisqu'en général Apple privilégie ses stocks avant de réapprovisionner ceux des revendeurs, ce qui permet d'avoir un meilleur délai que si on passe commande auprès de la Fnac, Boulanger, Darty...

Les conséquences du ralentissement de production

En moyenne sur la majorité des modèles d'iPhone 8, nous avons maximum deux semaines de livraison. Cependant, deux modèles présentent des symptômes de problèmes de réapprovisionnement. Il s'agit de :

L'iPhone 8 gris sidéral en 64 Go

l'iPhone 8 argent en 64 Go et 128 Go

Les délais sont choquants !

Apple annonce une livraison sous 6 à 8 semaines.

Il n'y a pas besoin de chercher très loin pour trouver une explication à cette explosion de délais. Cela viendrait probablement du problème de production qu'a subit Apple en début d'année. Les usines Foxconn et de ses autres partenaires ont fortement été ralentie, ce qui a provoqué des ventes sur les stocks réservé en cas de coup dur, que possédaient Apple avant la crise sanitaire. Cependant, comme ces réserves semblent épuisées et que la production a progressivement repris, on entre dans une "période sombre" dans les délais de livraison.

L'iPhone 9 en approche ?

L'autre hypothèse à cette augmentation des délais de livraison, c'est l'arrivée d'un très attendu iPhone 9 (ou iPhone SE 2) qui ne devrait plus tarder à être commercialisé.

Ce nouvel iPhone serait légèrement moins cher que l'iPhone 8 et attirerait plus les consommateurs. Peut-être que les sous-traitants ont été invités à concentrer leurs effectifs essentiellement sur la production de ce futur iPhone, et un peu moins sur l'iPhone 8.

Quoi qu'il en soit, cette situation peut être temporaire, mais voir des délais de livraison à plus de 6 semaines, ça reste quand même inquiétant et décevant pour les clients souhaitant acquérir un iPhone 8 maintenant.