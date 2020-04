Juicy Realm : le Dual-Stick Shooter sortira le 4 mai

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Réagir

Belle nouvelle pour les amateurs de jeux de shoot puisque nous avons enfin la date de sortie de l'excellent Juicy Realm. Ce dernier est un parfait mélange de Dual-Stick Shooter avec des éléments de rogue-like qui a déjà conquis un bon nombre de joueurs sur Nintendo Switch et Steam.



Le concept est très bancal, et c'est ce qui fait son succès, puisqu'on combat des fruits mutés avec un excellent style artistique et une grande variété de personnages jouables et d'armes pour se défendre.



Voici son trailer :

Juicy Realm va entrer en précommande sur mobiles

Juicy Realm est un jeu d'action dans lequel la frontière entre le monde des plantes et celui des animaux a commencé à disparaître, perturbant la chaîne alimentaire. Pour y remédier, les humains ont décidé d'installer des avant-postes là où vivent les plantes mutantes afin de les étudier et de prévenir le pire. Vous incarnez un soldat posté en première ligne et chargé d'affronter ces ennemis d'un genre nouveau.



Avec ses 10 personnages jouables, vous aurez de quoi faire dans ce jeu qui amène un vrai défi, que ce soit via son mode Histoire, le mode Challenge ou le mode Boss Rush.



Il est également possible de jouer en ligne, grâce au multijoueur inclus ! Si vous prévoyez de jouer sur iOS, il faut savoir que ce dernier va être disponible très prochainement en précommande avec un prix réduit.