Offre spéciale confinement : Des programmes originaux gratuits sur Apple TV+

Depuis le début du confinement, de nombreuses offres gratuites sont disponibles. Vous retrouvez des applications, des chaines de télévision offertes ainsi que plein d'autres contenus. L'objectif est toujours le même, vous motiver à rester à votre domicile. Apple a aussi voulu être généreux en proposant un accès gratuit à certains de ses contenus sur Apple TV+.

Disponible aux États-Unis et dans 100 pays dans le monde

Dès aujourd'hui et pour tous les possesseurs de l'application Apple TV, il est possible de découvrir gratuitement plusieurs programmes originaux Apple. En effet, pour les non-abonnés Apple TV + vous aurez accès aux contenus suivants :

The Elephant Queen (film)

Little America (série)

Servant (série)

Dickinson (série)

For All Mankind (série)

Pour les enfants, Apple proposera Helpsters, Ghostwriter et Snoopy in Space.

Cela permettra à de nombreuses personnes de passer le temps pendant le confinement et au passage de vivre leur première expérience avec les créations originales Apple. Puisque même si la firme de Cupertino recense déjà 40 millions d'abonnés, c'est peu quand on compare au nombre de personnes qui détiennent l'application Apple TV. Cela se compte en centaine de millions !



Pour ceux qui accrocheront aux séries mises à disposition gratuitement, ils pourront profiter de la période d'essai d'une semaine puis pourront passer sur un abonnement à 4,99€/mois. À noter qu'Apple TV+ est toujours gratuit pendant 1 an pour l'achat d'un produit Apple éligible.



Si vous n'avez pas encore l'accès aux programmes originaux offerts, il faut patienter un peu, cela se met en place progressivement. Vous verrez probablement dans quelques heures une partie spéciale "contenus offerts" dans l'application Apple TV. La France est évidemment dans les 100 pays concernés. Surtout que nous en avons beaucoup besoin vu le confinement de plusieurs semaines qui nous attend encore...



