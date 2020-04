Spotify lance sa régie publicitaire "Ad Studio"

Spotify a annoncé hier le lancement en France de sa nouvelle plateforme qui permettra à n'importe quel annonceur de faire une campagne publicitaire sur son application. Le service de streaming s'engage à des prix abordables et ils n'auront rien à faire puisque c'est Spotify qui s'occupe de créer l'annonce audio dans un délai de 48 heures maximum.

La solution de Spotify pour optimiser ses revenus publicitaires

Avec Spotify Ad Studio, le concurrent d'Apple Music devrait fortement optimiser ses revenus. En effet, l'entreprise mise sur une accessibilité à tous les annonceurs et un choix de la cible par pays et localisation régionale, ce qui permettra pour les entreprises locales de mieux toucher les utilisateurs qui les intéressent.

Avec Ad Studio, il est possible de choisir le montant prédéfini dans sa campagne ou de choisir son propre montant suivant son budget.

Une fois la commande validée, Spotify vous fera parvenir l'annonce audio qui correspondra aux exigences que vous aurez au préalable communiquées.



Ce lancement en France est le résultat d'une longue période de bêta pour voir si le système fonctionnait correctement et si les annonceurs étaient satisfaits. Cette période de test a été un véritable succès puisqu'il y a eu une augmentation de 68% des annonceurs mensuels actifs.

Si vous êtes intéressé, il suffit de s'inscrire sur le site adstudio.spotify.com. Derek Kuhl le responsable de la publicité de Spotify explique : "Depuis le lancement de Ad Studio en 2017, nous avons donné la possibilité aux entreprises de toutes tailles de créer et diffuser des publicités audio riches et ciblées sur notre plateforme, de manière clé en main et à moindre coût. Après le test d’une version bêta réussie, nous allons continuer de faire évoluer notre offre avec des capacités accrues, en fournissant une boîte à outils unique qui permettra aux annonceurs d’atteindre notre audience engagée".

