Disney+ a réalisé 1,8 million de téléchargements pour sa première journée en France

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

William Teixeira

Après les exploits dans de nombreux pays où le service a été lancé, Disney+ renouvelle une victoire de popularité, mais cette fois en France ! En effet, la plateforme de streaming repoussée de deux semaines par rapport aux autres pays européens était particulièrement attendue dans un contexte de confinement.

1,8 million de téléchargements en 24h

Comme d'habitude avec Disney+ tout est synonyme de record et de succès. La plateforme de streaming du créateur de Mickey a encore prouvé sa force de frappe, grâce à un nouveau lancement réussi. En France, dans la journée du 7 avril (date du lancement), il a été révélé que l'application sur l'App Store et le Play Store a cumulé 1,8 million de téléchargements. À titre de comparaison, en Europe elle a été téléchargée 5 millions de fois depuis la date initiale de lancement le 24 mars.

Ce chiffre de téléchargement en France vous parait hallucinant ? Sachez qu'il ne compte même pas les téléchargements de l'app sur PlayStation 4, Xbox One, Fire TV... Il est probable que le chiffre doit monter jusqu'à 2,2 millions au minimum !

Pour rappel, Disney+ propose l'accès à 5 univers différents : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Depuis plusieurs jours, les critiques sont très favorables envers la nouvelle plateforme de streaming qui est même mise en avant comme "le plus gros concurrent de Netflix".

Pour l'instant, si Disney+ est disponible sur de nombreuses plateformes, ça n'est pas encore le cas chez nos fournisseurs d'accès à internet. Seul un abonnement Canal+ permet d'accéder à Disney+ si vous souhaitez passer par le matériel mis à disposition dans votre abonnement internet.

Cependant, petite astuce, si vous avez une box Android du type Freebox Mini 4K ou Bbox Miami, Must et Ultym, il est possible d'avoir l'application grâce à Android TV.

Vous venez de souscrire à Disney+ ? N'hésitez pas à découvrir notre dossier astuces !

L'abonnement en France est proposé à 6,99€/mois ou 69,99€ l'année. Vous pouvez bénéficier dès maintenant de 7 jours d'essai.

