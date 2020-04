Bullet Hell Monday Finale : le nouveau shoot'em up sur mobile !

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Bullet Hell Monday Finale avait été annoncé il y a peu, le voici déjà disponible sur iPhone, iPad et Android. Le dernier titre de Masayuki Ito est évidemment un jeu de tir survitaminé qui vient faire suite à plusieurs jeux du même créateur. On trouve ainsi sur App Store, les .Decluster (gratuit) et .Decluster Zero (gratuit) avec Bullet Hell Monday ou encore Bullet Hell Monday Black sorti l'an passé.



Regardez le trailer vidéo du petit dernier :

Bullet Hell Monday Finale : le dernier jeu de Masayuki Ito

Sans surprise, Bullet Hell Monday Finale est un nouveau shoot'em up d'enfer gratuit au téléchargement et qui contient des achats intégrés pour supprimer la publicité. Autrement, si vous ne voulez pas payer, il faudra regarder des vidéos de temps en temps.



Plus accessible que ses prédécesseurs, Bullet Hell Monday Finale a été conçu surtout pour les débutants du genre qui devront apprendre à éviter les balles et à répliquer. Cela n'empêche qu'il est toujours possible d'améliorer son vaisseau avec plusieurs paramètres, condition sine qua non pour progresser dans le mode "chapitre". A chaque fois, on vous attribuera une mission comme éliminer 30 ennemis ou vaincre le boss par exemple. C'est déjà ce qu'on retrouve dans d'autres jeux comme Danmaku ou Phoenix HD par exemple.



Si BHMF est idéal pour les débutants, les experts ne sont pas oubliés avec des niveaux bien plus ardus. Le truc, c'est que si vous êtes coincé, vous pouvez passer sur une autre mission. Et vous pouvez décider du niveau avant chaque étape.



Enfin un mot sur les contrôles. Simples, il suffit de glisser le doigt pour déplacer son avion, et de tapoter pour tirer. Facile non ? Attendez d'avancer un peu et de débloquer de nouvelles capacités pour faire face aux assauts ennemis qui s’enhardissent. Dans tous les cas, vous en prendrez plein les mirettes.



Vous pouvez dès à présent télécharger Bullet Hell Monday Finale sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Bullet Hell Monday Finale