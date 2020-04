La Caroline du Sud remercie Apple pour sa donation de masques

C'est dans un tweet publié il y a plus d'une semaine que Tim Cook avait expliqué avoir donné les instructions de produire des masques en masse dans les usines de production qui assemblent quotidiennement les produits Apple. L'objectif ? Les distribuer aux États américains qui en ont le plus besoin, mais aussi aux pays qui sont en difficulté de masques.

Apple semble avoir commencé sa distribution de masques à travers le monde. Un récent tweet d'Henry McMaster (le gouverneur de Caroline du Sud) a remercié la firme de Cupertino. En effet, la direction de l'Apple Park a donné 100 000 masques N95 à cet état qui en avait énormément besoin d'après les dernières statistiques. Ce n'est visiblement que le début, puisque Tim Cook a déclaré il y a quelques jours l'achat de 20 millions de masques pour les offrir aux professionnels de la santé qui sont en première ligne pour lutter contre le Covid-19.

Le CEO d'Apple s'était aussi engagé à produire 1 million de masques par semaine.

Grâce à la participation active d'Apple contre la propagation du Covid-19, de nombreux autres États américains et pays dans le monde vont dans les prochains jours et les prochaines semaines recevoir des stocks de masques du géant californien.

Henry McMaster a déclaré sur Twitter : "Aujourd'hui @SCEMD a reçu un généreux don de 100 000 masques N95 de @Apple. Ils seront distribués aux professionnels de la santé de la Caroline du Sud et aux premiers intervenants. Merci et bienvenue à #TeamSC"

