L'Apple Watch 7 détecterait stress et crises de panique

Il y a 1 heure

Alban Martin

Apple qui a déjà doté sa Watch de plusieurs capacités "santé" avec l'analyse du rythme cardiaque, l'électrocardiogramme et autres séances de respiration, devrait aller plus loin sur l'Apple Watch 7.



Si on attend du nouveau du côté de la surveillance du sommeil ou de Parkinson sur l'Apple Watch 6, la firme à l'iPhone pourrait aussi s'occuper de la santé mentale avec une détection de l'anxiété dans la version suivante.

Le stress et les crises de panique qui s'en suivent

Encore une fois, c'est Max Weinbach de XDA Developers, autrefois spécialisé sur le monde Android qui vient corroborer une histoire du fantasque EverythingApplePro. Apple serait en train de discuter sur une fonction de contrôle du niveau de stress pour sa prochaine Apple Watch. En premier lieu, l'idée serait de détecter un fort niveau de stress et même les crises de panique dès le début, pratiquement que vous ne vous en rendiez compte. C'est un peu comme quand la montre vous demande de bien respirer car elle sent que votre pouls s'accélère.



Ensuite, l'Apple Watch apprendrait à repérer vos symptômes et pourrait même vous alerter avant le début d'un épisode. On parle là encore d'exercices de respiration pour contrôler son niveau de stress. Par contre, soyez patient car il ne s'agit pas d'une nouveauté pour cette année mais pour l'Apple Watch 7, au mieux d'après deux sources du leader.



On rappellera que la nouvelle Apple Watch 2020 va améliorer les débits WiFi et 4G (avec la 5G ?), augmenter sa résistance (avec un plastique renforcé ?) et surveiller votre sommeil de manière précise. Le tout propulsé par une puce S6 et probablement un écran MiniLED.



Qui attend l'Apple Watch 6 pour s'en procurer une ou changer la sienne ?



