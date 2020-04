IGTV : refonte de l'application et Stories toujours plus présentes

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

Nouvelle grosse mise à jour du côté de l'application IGTV (v137.0, 125 Mo, iOS 11.0), espace dédiée d'Instagram aux vidéos horizontales longues créées par les médias et influenceurs.



Avec cette update, on retrouve notamment une refonte de l'app qui met en avant la possibilité de retrouver de nouvelles personnes à suivre, et qui met le contenu de ses créateurs en avant.

IGTV mise sur les Stories et ses créateurs

Bien que de plus en plus téléchargée, l'application IGTV a encore du mal à devenir populaire parmi les nombreux utilisateurs du réseau social. Pour inverser la tendance, les développeurs n'hésitent pas à faire des tentatives au sein de l'app, comme depuis février 2019 où il est devenu possible d'avoir un aperçu des vidéos via Instagram, avant de proposer le téléchargement d'IGTV.



Depuis hier, il est possible de retrouver une mise à jour conséquente avec une refonte de l'interface : un onglet « Discover » fait son apparition, devenant l'équivalence de « Explore » d’Instagram.



L'onglet, comme vous vous en doutez, vous permet de découvrir de nouveaux créateurs basés sur vos likes et sur les personnes que vous suivez déjà. Ces mêmes créateurs peuvent désormais offrir un aperçu de leur dernière vidéo grâce aux Stories.

