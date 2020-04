Microsoft ouvre le "AirDrop" de Windows 10 à Samsung

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Le partenariat entre Samsung et Microsoft s'améliore une fois de plus. Après avoir fait en sorte que certains appareils Galaxy fonctionnent avec la fonction de copier-coller multiplateforme de Windows 10, Microsoft vient de simplifier léchange de fichiers entre les appareils. Comme AirDrop d'Apple, il est possible d'envoyer et recevoir des photos, vidéos, musiques et autres documents facilement entre son PC et son smartphone Samsung. Le service s'appelle Your Phone et permettait déjà d'envoyer des messages depuis son PC.



Une nouveauté en test chez Microsoft et Samsung sur l'app Your Phone

Sans surprise, c'est le service Your Phone de Microsoft qui apporte cette nouveauté. Elle permet d'aller plus loin avec les téléphones de la marque sud-coréenne avec un simple glisser-déposer des fichiers directement entre le smartphone et le PC via le Wi-Fi.



Cette nouveauté fonctionne sur tous les appareils Galaxy qui exécutent Link To Windows v1.5 et connectés sur le même réseau sans fil que le PC sous Windows 10 (à jour). Ensuite, vous pouvez transférer jusqu'à 100 fichiers en une seule fois, mais avec une taille maximale de 512 Mo pour chacun. C'est moins bien qu'Apple mais la version est encore en bêta.



Pour transférer des fichiers concrètement, il faudra :

Être sur le même réseau WiFi

Connecter le smartphone au PC

Ouvrir l'app Votre téléphone sur PC

Parcourir les fichiers via Galerie ou Mes fichiers et faire un appui long sur celui à transférer

Glisser alors le ou les fichiers à l'endroit voulu sur l'ordinateur

Ne pas fermer la fenêtre pendant le transfert

Voilà, vous avez réalisé un échange entre les appareils. Notons que c'est plus contraignant qu'AirDrop qui ne nécessite pas d'application spécifique et qui est bien plus ergonomique. Mais c'est un bon début.

Tout pour la Surface Duo ?

Microsoft continue en effet d’ajouter des fonctions de synchronisation entre les smartphones Samsung et les PC Windows. Cela permet aussi à la firme de travailler cet écosystème transversal entre Android et Windows dont elle aura besoin pour le Surface Duo.

Il ne fait aucun doute que le smartphone à deux écrans de Microsoft, qui tourne sous Android avec le Play Store de Google, bénéficiera de tous les travaux effectués avec Samsung au cours des derniers mois.



Source