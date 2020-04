AirPods Pro : l'Apple Store met en vente les embouts

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

2

Décidément, Apple a décidé de mettre à jour son Apple Store avec de nombreuses nouveautés : en plus de l'iPhone SE, on retrouve des accessoires pour le Mac Pro, le fameux Magic Keyboard pour iPad Pro et les embouts pour AirPods Pro.



Ainsi, si vous souhaitez changer ces derniers pour donner un coup de neuf à vos écouteurs sans fil, il vous coûtera 9€ pour deux paires.

Apple commercialise les embouts pour AirPods Pro

Comme c'était à prévoir, on y retrouve les trois tailles (S, M et L) au sein de la boutique d'Apple ! La belle nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de frais de livraison.