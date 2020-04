Clap de fin pour Pokémon Rumble Rush

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

Sorti sur mobiles en juillet 2019, le jeu Pokémon Rumble Rush (v1.5.1, 94 Mo, iOS 9.0) va déjà s'éteindre, comme le révèlent nos confrères de jeuxvidéo.com.



Pourtant, ce dernier n'était autre qu'une déclinaison d'un jeu provenant de la Wii, rencontrant par la suite un beau succès sur 3DS et Wii U. Optant alors pour un free-to-play sur iOS et Android, Pokémon Rumble Rush n'aura pas fait l'unanimité durant sa courte disponibilité.

Pokémon Rumble Rush : arrêt programmé pour le 22 juillet

C'est donc officiel, le jeu Pokémon Rumble Rush va fermer ses portes le 22 juillet prochain sur iOS et Android, soit quasiment un an jour pour jour avec sa sortie sur l'App Store.



Ainsi, à partir de cette date, il ne sera plus possible d'installer ou de mettre à jour le jeu, tandis que les objets payants ont déjà été retirés de la vente pour éviter les mauvaises surprises.



Jusque là, il y aura tout de même des derniers évènements :

"Arceus et l'île des légendes" (15 avril au 6 mai) et "Amphinobi et les légendes de Kalos" (6 mai au 27 mai) ainsi que les Batailles Royales "Coupe Shaymin" (22 avril au 6 mai) et "Coupe Zygarde" (13 mai au 27 mai).

