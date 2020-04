Mac Pro : Apple vend les roues et les pieds... à 349€ et 849€

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Outre la sortie de l'iPhone SE nouvelle génération, ainsi que du Magic Keyboard pour l'iPad Pro, la Pomme vient de commercialiser d'autres accessoires et pièces détachées pour son Mac Pro.



En effet, la firme vend désormais les roulettes et les pieds séparément, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça pique...



Mac Pro : Apple vend ses accessoires pour une petite fortune

Commençons par les premiers accessoires, et les plus chers, puisqu'on parle d'un kit de roulettes vendu à 849€ :

Ajoutez des roulettes à votre Mac Pro avec le Kit de roulettes pour Mac Pro. Les roulettes sur mesure en acier inoxydable et caoutchouc permettent de déplacer plus facilement votre Mac Pro, que vous souhaitiez le faire glisser sous votre bureau ou le déplacer dans la pièce.

Oui, ça pique, mais quel bonheur de pouvoir déplacer son Mac Pro flambant neuf à notre convenance ?



Même son de cloche pour les pieds, qui sont certes moins chers, mais qui valent tout de même 349€...