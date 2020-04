Summoners War souffle sa sixième bougie

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

1

Déjà 6 ans... Que le temps passe vite, et ce n'est pas le studio Com2Us qui dira le contraire : son titre phare, Summoners War: Sky Arena (v5.3.1, 125 Mo, iOS 8.0), souffle actuellement sa sixième bougie.



Pour fêter cela, ses créateurs lancent ce qu'ils appellent "l'un des plus gros événements jamais vus à ce jour" qui récompense les joueurs les plus assidus et les plus performants...

Summoners War: Sky Arena fête ses 6 ans

Plus de 100 millions de téléchargements, plus d'un million de joueurs actifs dans le monde, et de plus en plus de représentants en France : 140 000 joueurs français ont atteint le niveau maximum, plus de 13 000 guildes françaises...



Le jeu de Com2Us est en pleine forme, malgré son âge avancé puisque ce dernier fête actuellement sa sixième année d'existence. Pour fêter cela, les joueurs ont la possibilité de recevoir 100 Vélins mystiques, gratuitement jusqu'au 24 mai 2020.



Grâce à ces derniers, il sera possible d'invoquer un monstre de niveau 3★ minimum.



Tout au long de l'événement, les joueurs peuvent également fabriquer des Runes Légendaires 6★ et mettre la main sur divers objets rares et précieux. Parmi vous, est-ce qu'il y a des joueurs de Surmonter War ?

Télécharger le jeu gratuit Summoners War: Sky Arena