Cet iPhone 12 Pro est si réel

Il y a 3 heures

Alban Martin

4

Si vous avez déjà essayé d'imaginer l'iPhone 12 Pro de la rentrée 2020, vous avez certainement en tête toutes les fuites et rumeurs que l'on publié avec en tête un nouveau design inspiré de l'iPhone 4. Bien que nous ayons partagé de nombreux concepts reprenant tout cela avec précision, ce nouveau rendu est particulièrement réussi. On croirait que l'iPhone 12 Pro est déjà une réalité.

Le plus bel iPhone 12 Pro

Signé Jonas Daehnert, le concept de l'iPhone 12 Pro n'est accompagné que d'un texte succinct : Juste un iPhone 12 Pro plein de traces. Un brin provocateur, le designer a, selon nous, réalisé le plus bel iPhone 12 Pro.



En détail, ce futur iPhone reprend le style de l'iPhone 5 gris sidéral (ma couleur préférée) avec un chassis aux bords droits, un écran totalement plat et avec de fines bordures, une encoche Face ID réduite (difficile à voir), des haut-parleurs stéréo et un port Lightning pour la recharge. Le reste ne se voit pas, mais l'iPhone 12 Pro sera capable d'afficher 120 images par seconde à l'écran, de recharger un accessoire comme les AirPods sur son dos, de capter la 5G millimétrique et bien plus encore comme le capteur LIDAR.



Si vous voulez en savoir plus sur les futurs iPhone 12 et iPhone 12 Pro, relisez notre dossier du début d'année sur la gamme iPhone 12.



Vous aimez ce rendu 3D ? Partagez votre avis dans les commentaires !