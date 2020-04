Smart Rope Rookie : Une corde à sauter connectée chez Apple

Julien Russo

Avec une bonne dose d'imagination, on peut connecter beaucoup de choses qu'on utilise au quotidien. En naviguant sur l'Apple Store en ligne nous avons vu quelque chose de très utile pour ceux qui veulent faire du sport pendant cette période de confinement, tout en ayant quelque chose qui ne soit pas trop encombrant ! Il s'agit d'une corde à sauter connectée... Une excellente idée cadeau pour quelqu'un qui resterait un peu trop devant Netflix.

La corde à sauter Smart Rope Rookie

Tangram Factory propose sur l'Apple Store en ligne une corde à sauter remplie de capteurs pour compter le nombre de sauts que vous arrivez à réaliser et l'envoie après vers une application iOS, watchOS et iPadOS.

Elle assure un mouvement fluide et naturel qui permettra de ne voir aucune différence avec une corde à sauter classique.

Mieux encore, l'application reçoit les sauts que vous avez effectués et calcul le nombre de calories brûlées à chaque fois que vous l'utilisez. Vous pourrez même synchroniser l'app SmartRope avec Apple Healthkit pour avoir une vue globale.



Si vous avez l'âme compétitive, le fabricant de la corde à sauter connecté propose des objectifs, des récompenses et la possibilité de faire des challenges avec des amis qui la possède également.

Quand on achète une corde à sauter, il y a un élément particulièrement important, c'est la taille de celle-ci. La Smart Rope Rookie mesure 2,08 mètres.



Le constructeur assure également un suivi logiciel, vous pourrez profiter de toutes les mises à jour prévu pour le produit, mais aussi pour l'application. Une garantie d'avoir un produit qui fonctionne sur le long terme et probablement avec des nouveautés qui arriveront par la suite !



Pour la recharge, pas besoin de la brancher au secteur ou en USB à un Mac. Il vous suffira de changer la pile CR 2032 qui se trouve à l'intérieur.

Le constructeur fourni des poignées de couleurs supplémentaires, ce qui vous permettra de changer un peu quand vous vous lassez de la couleur en place.

Autre bonne nouvelle qui donne le sourire et qui ajoute un argument supplémentaire, une housse de transport est mise dans le pack !

L'autonomie du produit est de 6 mois et 12 mois en veille.

Disponible sur l'Apple Store en ligne au tarif de 59,95€ en noir ou blanc. Il s'agit d'une exclusivité.