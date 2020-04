Le film Artemis Fowl ne sortira pas en salle mais en exclu sur Disney+

Finalement, Disney sortira le film sur Disney+, ce qui donnera un intérêt supplémentaire de souscrire à l'offre qui a débarqué récemment en France et dans de nombreux pays européens. Découvrez la bande-annonce de cette nouvelle production.

Sortir un film au cinéma en ce moment, ce n'est pas l'idée du siècle. Avec un nombre incalculable de pays en confinement, c'est l'assurance de n'avoir que très peu d'entrées. Du coup, la solution reste d'atteindre les spectateurs directement chez eux via la VOD ou les plateformes de streaming à abonnement. Disney vient de prendre une décision majeure pour le film "Artemis Fowl".

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.