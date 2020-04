Google prépare aussi le lancement d'une carte bancaire

On dirait bien qu'Apple a lancé la tendance des cartes bancaires. Il est rare que des entreprises qui vendent des ordinateurs, des smartphones, des tablettes... se mettent soudainement à lancer une carte bancaire. Pourtant, dès qu'Apple l'a fait, Huawei a très vite suivi en proposant la Huawei Card. Si on s'attendait à Samsung pour le suivant, c'est finalement Google qui prépare le lancement d'une Google Card !

Ça commence à faire beaucoup, non ?

Le média TechnCrunch a dévoilé une information jusqu'à aujourd'hui confidentiel. Google travaillerait activement avec les établissements bancaires Stanford Federal Credit Union et CITI pour proposer une Google Card, afin de venir concurrencer Apple et Huawei.

Il a même été dévoilé le visuel d'un modèle type. On peut y voir la puce qui sert pour la transaction, l'emplacement du nom et prénom du propriétaire de la carte, un dessin qui abrite une puce de réseau Visa (ou Mastercard) et le logo partenaire des banques en bas.

Contrairement à l'Apple Card qui est une carte de crédit, la Google Card est une carte de débit intelligente. Il est précisé qu'elle fonctionnera aussi bien en format physique dans un magasin avec un TPE qu'en format virtuel pour des achats en ligne sur des sites comme Amazon, eBay...

TechCrunch explique : "La stratégie de Google consiste à laisser les banques et les coopératives de crédit partenaires fournir l’infrastructure financière sous-jacente et naviguer dans la réglementation tout en créant des interfaces et une expérience utilisateur plus intelligentes."

Voici un exemple de ce que va donner l'application sur les smartphones Google.

L'utilisateur pourra la connecter à son smartphone et pourra voir l'historique des transactions réalisées, avec la date, le montant débité et l'adresse exacte où le paiement a eu lieu.

Notons également que la Google Card pourra être rattaché à un compte bancaire. Vous pourrez très facilement ajouter des fonds de votre compte bancaire vers la Google Card, comme faire l'inverse.

On devrait avoir des informations supplémentaires d'ici les prochains mois.