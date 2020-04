Microsoft va lancer une barre de recherche qui fait penser à Spotlight de macOS

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Sur macOS il y a quelque chose de fantastique qui s'appelle "Spotlight" en seulement quelques secondes vous pouvez rechercher un document, un fichier, une app... dans la totalité du disque dur de votre Mac. Le tout avec rapidité et efficacité. Jusqu'à aujourd'hui, jamais Microsoft n'avait proposé quelque chose d'aussi fiable sur Windows. Cependant, ça pourrait bien changer si on en croit les récentes révélations de The Verge.

Enfin une vraie barre de recherche sur Windows

Vous recherchez la photo renommée "Week-end au bord du lac d'Annecy", mais vous ne la trouvez plus sur votre ordinateur ? Sur macOS, le Spotlight vous la retrouve en moins de 3 secondes. Sur Windows la recherche est très différente puisque l'outil s'est toujours avéré être efficace pour trouver un logiciel, mais moins pour trouver une photo, une musique, un document PDF... De nombreux utilisateurs Windows 10 regrettent cette absence de performance qui pourrait leur donner un sérieux coup de pouce et un gros gain de temps dans certaines situations.



Pour changer cela et proposer quelque chose de plus précis et plus complet, les développeurs Microsoft auraient commencé depuis janvier dernier (d'après plusieurs indiscrétions) à travailler sur un système qui se rapproche plus du Spotlight de macOS.

Une version bêta grand publique avec cette nouvelle barre de recherche devrait d'ailleurs être proposée dès le mois prochain.

Cette nouvelle barre de recherche sur Windows sera capable de rechercher n'importe quel média sur l'ensemble du PC, mais offrira des petits plus comme l'accès rapide à un mot du dictionnaire ou l'affichage instantané d'une calculette dès que vous écrirez le mot "calculatrice". Il sera aussi facile (et ça on apprécie) de faire une recherche via un moteur de recherche. La redirection vers une page internet sera immédiate une fois la recherche validée.

Microsoft veut vous faciliter la vie et rendre votre utilisation de Windows la plus confortable possible.

Pour que cette barre de recherche frôle la perfection et revienne à un niveau convenable face à celle d'Apple, l'entreprise s'est associé dans ce projet avec la communauté des logiciels libres et des applications Wox. L'objectif est d'intégrer des plugins pour que la barre de recherche devienne intelligente.

Il sera intéressant de voir l'évolution de cette nouveauté. Nous devrions en voir plus prochainement !