Valorant devrait avoir le droit à un portage sur iOS et Android

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Il est LE jeu populaire du moment sur PC : la nouvelle création de Riot Games, Valorant, a provoqué un véritable raz-de-marée sur les réseaux sociaux ces derniers jours.



Pourquoi un tel engouement ? Tout simplement car le jeu de tir tactique à la première personne était attendu, très attendu depuis l'annonce de son développement et que pour faire encore plus envier les joueurs, le studio a mis en place une bêta privée sous forme d'invitations aléatoires qu'il faut obtenir en regardant des streams sur Twitch.



La belle nouvelle du jour, c'est qu'un portage sur iOS et Android serait dans les plans...

Valorant pourrait faire son arrivée sur iOS et Android

Il faut dire que c'est une habitude de Riot Games : après la sortie sur PC, le studio essaye de porter ses jeux sur nos mobiles, comme ça a pu être le cas pour Legends of Runeterra ou encore Teamfight Tactics.



Pour aller encore plus loin, deux petits malins ont fouillé les fichiers du jeu pour trouver d'éventuels indices ou fonctionnalités à venir. Ils sont ainsi tombés des icônes adaptées pour nos mobiles, laissant imaginer une future arrivée.



Trevor Romleski, lead designer du jeu, laissait déjà la porte entrouverte :