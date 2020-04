New York autorise pour la première fois les mariages par FaceTime

À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. L'État de New York autorise dès maintenant les cérémonies de mariage via les logiciels de visioconférence du type FaceTime, Skype... Une décision qui n'avait jamais été prise dans le passé, mais qui serait indispensable aux yeux du gouverneur Andrew Cuomo. Comme la crise sanitaire est loin d'être terminée, il faut trouver des solutions alternatives.

Un mariage un peu spécial...

Imaginez-vous avoir organisé votre mariage des mois à l'avance et que celui-ci ne peut pas se réaliser à cause du confinement et de l'interdiction des rassemblements ? Certains couples ont eu la mauvaise surprise de devoir tout annuler à la dernière minute quand la propagation du Covid-19 est devenue trop importante.

Pour qu'ils se marient quand même, l'assistante du gouverneur de New York Mélissa DeRosa a confirmé samedi pendant une conférence de presse sur le Covid-19, que les mariages via une plateforme de visioconférence sont autorisés : "Nous signons aujourd'hui un décret permettant aux gens d'obtenir leur licence de mariage à distance et autorisant également les employés à effectuer les cérémonies par vidéo".

Si se marier en FaceTime parait hallucinant, beaucoup d'Américains seraient prêts à réaliser l'expérience.

Heureusement les visioconférences ne se limitent plus à deux personnes, sur FaceTime comme partout ailleurs, il est possible d'être 5, 10, 15, 20... dans la même conversation !

Pour que ce mariage soit complètement légal, il faudra qu'il ait en plus des deux concernés et des familles, le personnel administratif.

Pour rappel, l'État de New York est parmi l'un des plus touchés par le Covid-19. Les habitants sont invités à rester à leur domicile en confinement et de cesser le plus possible les déplacements.