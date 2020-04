AirPower : Disponible en deux tailles ?

Il y a moins de deux semaines, on apprenait que les ingénieurs d'Apple continuaient à travailler sur le projet AirPower depuis chez eux. Une nouvelle rumeur vient aujourd'hui attester la sortie prochaine du tapis de recharge d'Apple. Celle-ci informe qu'il pourrait être disponible en deux tailles, permettant de commercialiser une version moins chère.

Cela fait maintenant depuis plusieurs années qu'on attend l'AirPower. Les iPhone sont compatibles avec la recharge sans fil depuis l'iPhone 8 et les clients n'ont pas d'autres choix que d'acheter des chargeurs sans fil à induction chez les accessoiristes, étant donné qu'Apple ne propose aucune solution.

L'AirPower qui a été annoncé en septembre 2017 n'a toujours pas vu le jour à cause d'un problème de surchauffe. Ce qui a d'ailleurs poussé Apple à abandonner le projet, avant de le reprendre là où les ingénieurs s'étaient arrêtés.



Une rumeur relayée par le compte Twitter @choco_bit (souvent bien renseigné) atteste qu'Apple prépare deux versions d'AirPower. La première qui serait la moins coûteuse proposerait de recharger qu'un seul appareil. Elle aurait une taille moins grande.

La deuxième version serait l'AirPower tel qu'Apple l'a présenté, avec la possibilité de poser un iPhone, une Apple Watch et des AirPods. Il serait possible de tout recharger simultanément ! Le prix serait bien plus élevé.

En interne, pour des raisons de discrétions, Apple donne des noms de codes pour ses produits qui ne sont pas encore commercialisés. Le petit AirPower a le nom de "C26" et le grand AirPower "C68".

Dans l'éventualité où le projet des deux versions d'AirPower avance comme il faut et que les premiers résultats sont satisfaisants, il se pourrait que le lancement se réalise assez rapidement, autrement dit cette année, voire l'année 2021 maximum.

So looks like C68 and C26 are both Airpower mats in testing. C68 from @jon_prosser is the bigger one, and C26 is smaller single device one (thanks @lwq1992 for confirming)