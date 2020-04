Apple va lancer la seconde génération d'AirPods Pro fin 2020, au plus tard début 2021

Il y a 3 heures

Julien Russo

2

Les AirPods Pro ont été commercialisés le 30 octobre 2019, malgré un prix élevé, ils ont rencontré un succès quasi instantané. La firme de Cupertino a rapidement compris qu'elle avait touché le gros lot avec cette version "Premium" des AirPods et elle compte bien profiter de cet engouement en proposant rapidement une seconde génération de sa gamme "Pro".

Une sortie estimée avant la fin de l'année

Les rumeurs vont vite ! Alors qu'on apprenait hier une possible sortie d'AirPods Pro Lite dès le mois de mai, une indiscrétion fait parler d'elle depuis quelques heures. Digitimes a reçu l'information de plusieurs chaines d'approvisionnements qu'Apple prévoirait le lancement de la seconde génération d'AirPods Pro pendant le dernier trimestre de cette année, voire début 2021 si un retard s'accumule dans les usines.

La rumeur d'hier soir et celle d'aujourd'hui sont-elles liées ? La réponse pourrait être non, puisque Apple chercherait à proposer trois modèles d'AirPods. Les classiques sans les embouts, les AirPods Pro Lite avec le même design que la version "Pro", mais sans réduction de bruit active. Et pour finir, la version "Pro" qui serait renouvelée.