iPad Pro : Apple proposerait également Final Cut Pro X et Logic Pro

D'après le spécialiste des rumeurs Jon Prosser (qui avait prédit la date et l'heure de sortie de l'iPhone SE 2020), Apple serait en train de travailler autour d'une compatibilité iPadOS pour ses applications Final Cut Pro X et Logic Pro. L'objectif ? Les exporter prochainement sur iPad Pro. Ils accompagneraient tous les deux Xcode qui serait disponible pour la première fois de son histoire sur un autre OS que macOS. Une info qu’on avait relayé en premier il y a quelques jours.

Voici une nouvelle qui pourrait accélérer les ventes d'iPad Pro. Apple aurait prévu de proposer son application de montage vidéo "Final Cut Pro X" et son application de musique assistée "Logic Pro" sur iPad Pro. Tous les deux sont reconnus mondialement par les professionnels qui les utilisent depuis maintenant plusieurs années sur iMac et MacBook Air/Pro.

D'après Jon Prosser qui est en ce moment très bien informé, il ne fait aucun doute qu'Apple nous prépare une belle surprise.

Il a tweeté : "Je ne peux pas dire avec certitude quelle capacité ou avec quelles limitations en raison de la gestion de la RAM - mais cela se produira au cours de la prochaine année. Vous pouvez choisir de me faire confiance ou pas, je suppose."

Dans l'éventualité que Apple propose ses deux applications sur l'App Store d'iPadOS, il n'est pas à exclure l'hypothèse que l'utilisateur qui achète l'app sur iPad obtient également l'accès dans sa version macOS. Ce qui permettrait de commencer un projet sur Mac et de le finir sur iPad et inversement !

C'est en tout cas une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPad, puisqu'ils ne devront plus avoir la nécessité d'acheter un Mac pour profiter de Final Cut Pro X qui est l'une des meilleures applications de montage vidéo.

À prendre en compte quand même c'est que pour faire tourner ces deux applications, il vous faudra une puissance minimale que seul un iPad Pro récent pourra vous apporter.



I am now 100% confident that FCPX, Logic Pro & Xcode are coming to iPad Pro.



I cannot confidently say to what capacity, or with what limitations due to RAM management — but it’s happening within the next year or so.



You can choose to trust me on that, or not, I suppose 🤷🏼‍♂️😂