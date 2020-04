Mario Kart Tour : Super Mario Maker s'invite pour la nouvelle saison

Depuis quelques heures, il est possible de retrouver une nouvelle mise à jour au sein du jeu Mario Kart Tour (v2.0.1, 202 Mo, iOS 10.0)

et cette dernière apporte du nouveau contenu, puisque la Saison de Super Mario Maker 2 est désormais disponible au sein du célèbre et populaire jeu de Nintendo !



Un clin d'oeil pour un autre carton de la firme, qui a récemment eu le droit à une grosse update sur Nintendo Switch !

Mario Kart Tour : le jeu Super Mario Maker est là

Officiellement, la nouvelle saison porte le nom de saison acrobatique : comme dit auparavant, elle met en avant l'univers de Super Mario Maker où le célèbre plombier enfile une tenue d'ouvrier pour construire ses propres niveaux.



Du côté des récompenses "normales", les joueurs pourront obtenir Maskass tandis que les détenteurs du Pass Or pourront remporter le kart Hanafuda Tonneau.



Le premier tuyau permet de remporter Mario dans sa fameuse tenue d'ouvrier, mais également le kart Bulldo-turbo et l'aile de sécurité.



Concernant les packs, on retrouve le lot Mario de métal à 21,99 euros avec le pilote, 45 rubis et 1 amélioration d'aile. Pour le lot à 43,99 euros, c'est la Cabrioaile qui se déverrouille avec 90 rubis !



