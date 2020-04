Sonos : lancement de Sonos Radio, son propre service de radio

Guillaume Gabriel

Jusqu'à présent, les détenteurs d'une enceinte Sonos avaient la possibilité d'accéder à de nombreux services de streaming dont les plus connus qui ne sont autres que Spotify et Apple Music.



Un beau catalogue qui semble ne pas suffire au constructeur, étant donné que ces derniers viennent de lancer Sonos Radio, leur propre service de radio en streaming.



Le gros plus, c'est que la fonctionnalité est totalement gratuite pour les détenteurs d'un produit.

Sonos lance Sonos Radio, un service de streaming

Dès aujourd'hui, les heureux possesseurs d'une enceinte Sonos peuvent découvrir Sonos Radio, un service de streaming lancé par le fabricant avec plus de 60 000 stations générées via d'autres plateformes.



Ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts : musique, actualité ou encore programmes sportifs ! Bien sûr, il sera également possible d'accéder aux radios locales en entrant son code postal.



Patrick Spence, PDG de Sonos :

Nous nous efforçons d’offrir à nos clients des services qui enrichissent leur expérience, et à nos partenaires de streaming, une occasion de mettre en valeur leur meilleur contenu

La mise à jour logicielle est disponible dès aujourd'hui et pour en profiter, il suffit de se rendre sur l'application officielle Sonos pour y retrouver l'onglet Parcourir.