L'analyste Ming-Chi Kuo prédit la sortie des futures générations d'AirPods et du casque Apple

Il y a 1 heure

Julien Russo

Ming-Chi Kuo est particulièrement actif en ce moment. Sa dernière note aux investisseurs relayé par AppleInsider dévoile beaucoup d'informations sur les AirPods de troisième génération, la prochaine version des AirPods Pro ainsi que le casque qui fait parler de lui depuis maintenant plus d'un an.

Les dernières rumeurs

On peut dire qu'Apple a plutôt bien réussi sur le marché des écouteurs sans fil. Cependant, l'entreprise voudrait aller encore plus loin en s'investissant maintenant dans les casques haut de gamme. Cela va faire plusieurs mois qu'on vous en parle sur iPhoneSoft et le projet d'un casque by Apple serait en train de se concrétiser. D'après les indiscrétions obtenues par Ming-Chi Kuo, Apple aurait terminé le projet et prévoirait de lancer la production de masse au milieu de cette année. La sortie devrait même avoir lieu juste avant Noël.



En ce qui concerne les AirPods de troisième génération, Apple devrait lancer la production approximativement au même moment que celle du casque. Les AirPods 3 devraient marquer l'entrée d'une nouvelle conception des composants internes. Mais, il ne faudra pas s'attendre à de gros changements à l'extérieur. Aucune fonctionnalité "révolutionnaire" ne serait de la partie.

Pour les AirPods Pro 2, Ming-Chi Kuo apporte plusieurs précisions intéressantes. D'après ses sources, ils ne sont pas prêt de sortir. En effet, la production de masse est prévue pour fin 2021, début 2022. Apple estime que les AirPods Pro restent performants et peuvent durer encore plusieurs trimestres avant d'être renouvelé. Ce serait loin d'être une priorité en interne !



Pour l'analyste, si vous avez entendu des rumeurs qui affirmaient que des AirPods allaient sortir fin de l'année, c'est une erreur. Les chaines d'approvisionnement qui sont à l'origine de ces fuites d'informations confondent avec des produits Beats by Dre. Les commandes réceptionnées mélangent les produits Apple et Beats, c'est pour cela qu'il y a de la confusion.

Les prévisions de ventes

Pour les prévisions de ventes d'AirPods de seconde génération, Apple devrait voir la demande chuter de 40% "d'un trimestre à l'autre". Le T2 2020 devrait se clôturer avec au grand maximum 13 millions d'unités expédiées.

Les seuls écouteurs sans fil qui vont augmenter sont les AirPods Pro qui devraient connaitre une croissance de +70%.



Sur la totalité de l'année, Ming-Chi Kuo prédit qu'Apple pourrait vendre jusqu'à 90 millions d'AirPods.

Ceux qui se vendront le mieux sur la totalité de l'année vont être les AirPods 2, Apple devrait en écouler entre 50 et 55 millions, quand les AirPods Pro devraient se vendre à hauteur de 40 millions d'unités maximum.