L'Europe met la pression sur le partenariat Apple / Google dont l'API arrive le 28 avril

Il y a 3 heures

Alban Martin

5

Encore des nouvelles à propos du traçage des personnes via le partenariat Apple et Google afin de maîtriser les futures pandémies. Cette fois, c'est le commissaire européen au marché intérieur qui a échangé avec Tim Cook hier soir. Thierry Breton donc, qui avait déjà fait de même avec Sundar Pichai de Google, a voulu des garanties de la firme à la pomme afin que les gouvernements puissent utiliser (notamment le Bluetooth) sur iPhone dans leurs propres applications. Il a été question de données anonymes, volontaires, temporaires, sécurisées et intéropérables.

Thierry Breton hausse le ton au nom de l'Europe et de la France

Thierry Breton a demandé à Tim Cook de travailler de manière constructive avec les autorités nationales afin que les apps de traçage développées par les États fonctionnent sur iPhone. Rapporté par Reuters, l'échange entre les deux hommes n'a pas abouti sur de points précis mais aurait permis à la France d'avoir du poids.



On le rappelle, la France et l'app StopCovid sont dans l'impasse actuellement car elle ne se base pas sur le futur protocole des deux géants et est donc, par conséquent, rendu à quémander pour utiliser le Bluetooth en arrière-plan.



Pour Breton, les entreprises comme Apple doivent faire « tout leur possible pour développer des solutions techniques appropriées afin que les applications nationales fonctionnent ».



Enfin, fait intéressant, le commissaire européen a déclaré que Tim Cook l'avait averti d'une première version des API pour les développeurs dès le 28 avril. Une bonne nouvelle qui arriverait plus tôt que prévu. A moins que ce soit une mauvaise nouvelle pour les citoyens qui y voient également une façon d'être plus surveillé que jamais.