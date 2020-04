Porsche lance des autoradios CarPlay pour ses voitures anciennes

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Alors que les systèmes d'info-divertissement compatibles CarPlay sont courants sur les voitures récentes et même les autoradios, Porsche cherche à s'attaquer à un nouveau segment du marché. Le constructeur automobile a annoncé une nouvelle gamme conçue pour les voitures Porsche classiques, et les modèles sont disponibles à partir d'aujourd'hui.

Des autoradios compatibles CarPlay chez Porsche Classic, mais aussi Android Auto

Comme indiqué par le communiqué de presse, les nouveaux autoradios sont disponibles en variantes 1 DIN et 2 DIN (simple ou double hauteur), ce qui garantit la compatibilité ave une large gamme de voitures. La version DIN unique comprend un écran tactile de 3,5 pouces, ainsi que deux boutons rotatifs et six boutons, qui correspondront à l'esthétique d'une ancienne chaîne stéréo. La version double DIN contient un écran tactile plus grand de 7 pouces, mais avec une gamme similaire de boutons et boutons.



Le modèle DIN simple est conçu pour s'adapter à «tout, du 911 des années 60 au 993», tandis que la variante double DIN s'adaptera au «Boxster 996, 911 et 986».



En plus de la prise en charge CarPlay, ces unités centrales offrent également la prise en charge Bluetooth et DAB+ (radio numérique) à votre Porsche. Il y a également un port USB à côté de la prise Aux et un emplacement pour carte SD.



De quoi apporter toute la technologie d'une voiture moderne dans une icône du passé grâce à Porsche Classic Communication Management Plus.



Les prix sont en revanche très salés avec des prix démarrant en simple DIN à 1439,89 euros et à 1606 euros en double DIN. Rendez-vous dans votre concessionnaire Porsche pour l'installer.