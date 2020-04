KartRider Rush+ : 3 millions de pré-téléchargements en une semaine

Depuis une semaine, le nouveau jeu du studio Nexon est disponible en pré-téléchargement sur l'App Store et le Play Store. Et le mois que l'on puisse dire, c'est que ce fameux KartRider Rush+ (v0.18, 0 Mo, iOS 9.0) a suscité un bel intérêt auprès des joueurs puisqu'il a enregistré 3 millions de demandes.



Une bien belle prouesse pour le jeu kart d'arcade tiré de Crazyracing Kartrider, un véritable succès sorti en 2004, mais trop peu connu en Occident.

KartRider Rush+ : 3 millions de pré-téléchargements

Si vous n'avez jamais entendu parler de Crazyracing Kartrider, c'est normal, ce dernier a surtout connu un succès du côté de la Corée du Sud où le jeu a été testé par 25 % de la population du pays.



Des chiffres hallucinants qui se répercutent sur la version mobile, prévue pour être lancée le 31 mai prochain... Une telle attente que KartRider Rush+ a atteint 3 millions de pré-téléchargements en seulement une semaine.



S'inspirant d'un certain Mario Kart, les développeurs misent sur un contenu impressionnant avec 45 pistes, 20 karts personnalisables, cinq modes distincts et du multijoueur en temps réel.



Bien sûr, tous les joueurs qui se préinscrivent auront le droit à des bonus de lancement ! On a hâte de tester le jeu !

