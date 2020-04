Dead by Daylight Mobile : 1 million de téléchargements en 48 heures

Dead by Daylight Mobile (v3.6.2.1, 2,3 Go, iOS 11.0), célèbre jeu d'horreur, est disponible sur nos mobiles depuis la semaine dernière, pour le plus grand plaisir des joueurs.



Prenant la forme d'un jeu d'épouvante, on parle d'un jeu d’action multi-joueurs (4 contre 1) qui vous plonge dans une ambiance de film à l'ancienne.



Le jeu est très populaire depuis sa sortie sur Steam, et l'annonce d'un portage sur mobiles avait fait grand bruit. Vraisemblablement, les premières heures de la création Behaviour Interactive Inc. semblent être à la hauteur des attentes.

Dead by Daylight Mobile : déjà 1 million de téléchargements



En début de semaine, le studio basé à Montréal a annoncé plus tôt que Dead by Daylight Mobile avait dépassé le million de téléchargements au cours de ses 48 premières heures de lancement.

Nous sommes incroyablement ravis de voir la réaction des joueurs du monde entier. Nous tenons à les remercier pour leur soutien indéfectible à la franchise. Et à tous les nouveaux joueurs : bienvenue dans le brouillard!



Quel est le concept ? Selon votre rôle défini au hasard en début de partie, vous devez soit vous échapper avec 3 autres joueurs avant la fin du temps imparti, soit prendre le rôle du psychopathe et tuer tout le monde. Plaisant, non ?Avec plus de 15 millions de joueurs sur PC et consoles, il s'agit d'un véritable carton, qui risque de faire encore plus de bruit avec cette arrivée sur nos mobiles.



Le jeu est disponible gratuitement sur l'App Store, mais contient des achats intégrés.

