L'enceinte Sonos One en promo sur Amazon

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

Le constructeur premium Sonos vient de baisser le prix de son entrée de gamme, la Sonos One. Celle qui concurrence le HomePod à un prix inférieur va encore plus loin en passant de 229€ à 179€ sur Amazon.



Une offre intéressante pour quiconque recherche une enceinte de qualité, compatible AirPlay 2, Google Assistant, Alexa et même multiroom pour créer un groupe de haut-parleurs.



La Sonos One au meilleur prix

Sortie fin 2018, la One est idéale pour les fans de musique dans des pièces de taille moyenne. Avec un son riche et équilibré, elle se montre efficace tout en étant visuellement discrète. Avec AirPlay 2, vous pourrez la piloter depuis l'iPhone, l'iPad ou le Mac. Et pour la configurer ou aller plus loin, l'app Sonos est disponible. Tout comme les assistants Alexa ou Google qui peuvent tout faire à votre place et rechercher des informations comme la météo par exemple.



Si vous avez les moyens, vous pouvez même en prendre deux pour créer une paire stéréo qui ajoutera une nouvelle dimension à votre installation. Il est même possible de les utiliser comme enceintes surround arrière de home cinéma en les associant aux Sonos Playbar, Playbase ou Beam.



L'ensemble fonctionne sur le Wifi et résiste à l'humidité, idéal pour ceux qui veulent écouter la musique dans la douche ou même en extérieur.

PS : la version Sonos One SL (sans assistant) est à 149€ !