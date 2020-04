Kingdom Two Crowns est de sortie sur iOS & Android

Les développeurs de Raw Fury viennent de publier leur nouveau jeu sur l'App Store et le Play Store avec Kingdom Two Crowns qui va faire suite à l'excellent Kingdom New Lands sorti il y a trois ans.



Sans surprise, Two Crowns reprend le concept de jeu de stratégie de type tower defense en 2D dans lequel vous incarnez un roi et ses armées en guerre contre d'autres clans. Mais le coté multijoueur change beaucoup de choses !



Kingdom Two Crowns : meilleur à deux sur mobiles !

Jouable en écran splitté sur iPad ou à deux iPhone en local, le nouveau jeu de micro-stratégie qui s'offre un crossover avec l'univers du jeu Bloodstained pour son lancement, vous offre toujours une liberté totale dans vos choix. Ces possibilités s'accompagnent d'une difficulté assez forte qui demande une bonne dose de réflexion afin de gérer au mieux vos unités et les renforcements de village. Et le côté multijoueur permet d'approfondir le côté stratégique avec de nouvelles possibilités et de s'offrir quelques heures de fun à deux.



Toujours superbe graphiquement, surtout pour les fans Sword Sworcery ou Songbringer par exemple, sort désormais du cadre médiéval car il propose aussi des campagnes Dead Lands (tiré du RPG Bloodstained) et Shogun (dans un Japon féodal). Plein de détails, les environnements sont propices à des batailles toujours plus tactiques pour une durée de vie énorme.



Si vous n'avez pas jamais joué à la saga, Kingdom Two Crowns est un jeu de micro-stratégie à déroulement latéral, où vous jouez un monarque prêt à tout pour développer et protéger son royaume contre les créatures cupides désireuses de s'emparer de sa trésor et de sa couronne. Action, gestion et stratégie vous attendent !



Si vous avez un Android, le jeu est également sur le Play Store.

