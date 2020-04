Amazon Prime Video : De la VOD payante disponible en location ou en achat

William Teixeira

C'est nouveau et ça vient de débarquer sur Amazon Prime Vidéo. Le géant de Seattle propose dès maintenant (en plus de son catalogue de films et séries en streaming) des achats à l'acte et des locations de films ou documentaires plus récents.

Un nouveau système qui entre en concurrence directe avec iTunes en France.

Amazon lance le "Store Prime Video"

Avant de lancer le projet de location et d'achat de films, il a fallu créer des accords avec les studios de cinéma. Amazon a annoncé avoir conclu une entente avec Disney, Warner Bros, NBCUniversal, Sony, Paramount et Lionsgate. Au niveau des tarifs des locations et achats, le géant du streaming s'est aligné sur ses concurrents. La location est à 4,99€ et dure 48 heures, vous la conservez jusqu'à 30 jours tant que vous n'avez pas commencé le visionnage, pour les achats les prix sont aux alentours de 13,99€ (diffère en fonction du film).

Comme vous pouvez le voir dans le screen ci-dessus, les programmes sont complètement différents de ce qu'on retrouve dans le catalogue de streaming. La raison ? La chronologie des médias qui n'est pas la même pour les VOD en location/achat et les VOD avec un abonnement mensuel.

Pour un système comme Store Prime Vidéo, un film sorti au cinéma est disponible 4 mois après (3 mois si moins de 100 000 entrées).

Pour un système comme Prime Vidéo ou Netflix, un film sorti au cinéma est disponible 36 mois après (34 mois si moins de 100 000 entrées).



Amazon sait que ses abonnés sont demandeurs en films récents. Si l'entreprise pouvait, elle n'hésiterait pas à rendre disponible le film "Joker" ou "Maléfique" dans son catalogue Prime Vidéo, mais malheureusement la loi française l'empêche. C'est pour cela essentiellement qu'Amazon a décidé de lancer Store Prime Vidéo.

Ce service n'est pas nouveau, puisqu'aux États-Unis Amazon le propose déjà depuis longtemps à ses abonnés, tout comme en Angleterre par exemple.

