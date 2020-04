COD Mobile : la saison 6 est là avec la carte Rust

Alban Martin

Activision avait récemment teasé la nouvelle saison 6 et les prochains changements à venir sur CoD Mobile, les voilà disponibles sur iOS et Android.



La nouvelle version nous arrive ce matin avec l'ajout d'une map très attendue et de nouveaux modes de jeu.

Vous n’êtes pas sans savoir que CoD Mobile récupère les meilleures armes, cartes et modes des précédents Call of Duty. Du coup, chaque nouvelle mise à jour apporte son lot de nostalgie et de surprises puisque les développeurs ont largement de quoi faire.



On retrouvé ainsi des maps classiques comme Crash ou Standoff bien qu'elles proviennent de CoD 4 et Black Ops 2.

Mais que nous a réservé Activision dans la version 1.0.12 de Call Of Duty Mobile ?



Regardez la vidéo de présentation de cette version qui pèse 2,4 Go :

Rust débarque sur CoD Mobile

Les développeurs ont tout simplement ajouté Rust, une carte iconique de Modern Warfare qui avait été teasée le 12 avril par l’éditeur.

Ce n’est pas la mouture de Rust de Modern Warfare 2 comme certains pouvaient l’espérer mais celle de Call of Duty: Modern Warfare.

La saison 6 nommée « il était une fois sur Rust » en profite pour ajouter des personnages, de nouvelles armes, le passé de combat premium et gratuit avec 50 niveaux de récompenses mais pas seulement. En effet, on retrouve également un rééquilibrage des armes et surtout deux modes de jeux et deux cartes.



Au-delà de Rust, la nouvelle version du jeu apporte aussi la carte Saloon qui permet de jouer en un contre un en mode Duel. Une façon de varier les plaisirs pour les joueurs de tous niveaux.



Enfin, les modes Kill Confirmed (élimination confirmée) et Capture the Flag (capture de drapeau) sont également de la partie. Une excellente nouvelle pour apporter encore un peu plus de profondeur dans le meilleur jeu mobile de ces derniers mois. On rappelle que COD Mobile est sorti en novembre dernier (nous étions les premiers à vous annoncer son arrivée) et qu'il a déjà dépassé les 180 millions de téléchargements en à peine deux mois.



Qui joue à COD Mobile parmi vous ? Et si oui, avez-vous prévu de participer au premier tournoi ?

