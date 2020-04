Google Pixel Buds 2 : Les concurrents des AirPods bientôt disponibles en France

Il y a 38 min (Màj il y a 33 min)

Julien Russo

1

Depuis la sortie de la première génération des AirPods, il y a eu une véritable révélation sur les écouteurs sans fil. Chaque marque en propose dans son catalogue et Google n'a pas hésité une seule seconde pour en proposer aussi. En octobre dernier, l'entreprise avait présenté le concurrent aux AirPods 2 avec un système très similaire. Une boite pour les recharger, aucun fil et une autonomie identique.

Les Google Pixel Buds 2 bientôt en France

Ça y est, les Pixel Buds 2 sont disponibles aux États-Unis. Pour la France il faudra attendre encore un peu. Google propose de vous inscrire sur une liste pour être informé par mail dès qu'ils pourront être commandés sur son site.

Au programme de cette nouvelle génération d'écouteurs, on retrouve une autonomie de 5 heures pour chaque écouteur. La petite boite de recharge elle peut tenir pendant 24 heures, au-delà il faudra la recharger.

Comme avec les AirPods, Google propose une interaction avec son assistant vocal. Il suffira de dire "OK Google" et celui-ci se déclenchera sans que vous ayez besoin de toucher au smartphone dans votre poche !



Plusieurs micros sont intégrés dans les Pixel Buds 2. Ils ont été configurés pour détecter votre voix et se concentrer dessus, même dans un environnement bruyant. Ils sont capables de faire abstraction du bruit pour n'écouter que vous. Google l'assure, on va vous entendre à la perfection pendant vos appels.

L'avantage des AirPods 2 et Pro c'est un maintien exceptionnel dans l'oreille, même quand vous faites du sport. Google peut-il arriver au même niveau que les écouteurs sans fil d'Apple ? Sans aucun problème d'après les déclarations de la firme de Mountain View !

Les ingénieurs ont travaillé pendant plusieurs semaines dans le but de proposer des écouteurs qui ne tomberont pas pendant l'utilisation.



Les Pixel Buds 2 disposent aussi de commande tactile, le toucher correspond à "Play" ou "Pause". Le glisser correspond au choix du volume. Google propose aussi un mode "Transparent" pour facilement écouter ce qu'il se passe autour de vous. Un petit plus qui fait toute la différence et qui évite d'interrompre la musique qu'on écoute ou d'enlever l'un de ses écouteurs.

On utilise rarement ses écouteurs sans fil à son domicile, mais plutôt à l'extérieur de chez soi, on est donc confronté à la météo. Google explique que les Pixel Buds 2 sont résistants à l'eau. Sur son site officiel, la firme parle de la pluie et de la transpiration. Il faudra quand même éviter de piquer une tête dans la piscine avec vos écouteurs dans les oreilles...

La révolution qui fait toute la différence avec les AirPods

Pour concurrencer les écouteurs qui sont en haut du podium, il fallait proposer une fonctionnalité qui va nous faire dire : "Woaaw, mais c'est génial !". Quelque chose que ne propose pas Apple. Les ingénieurs de Google ont réfléchi et ont sorti une idée de génie !

Et si on proposait une traduction en temps réel ? Google l'a fait.

Imaginez-vous être en voyage à l'étranger dans un pays où vous ne maitrisez pas la langue. Les Pixel Buds 2 vous feront la traduction en anglais, français, italien, espagnol...

Google s'appuie sur son incroyable outil "Google Translate" qui traduit à l'écrit, mais aussi à l'oral. L'entreprise explique que cela fonctionne uniquement avec un appareil doté d'Android 6.0 ou d'une version ultérieure. Une connexion internet sera bien sûr indispensable.



Dans le reste des choses à savoir sur les nouveaux écouteurs de Google :

- Il est possible de les recharger sans fil. Le boitier est compatible avec les bases sans fil Qi.

- Vous pouvez les connecter à un smartphone Android, mais aussi iOS. Tous les autres appareils qui disposent du Bluetooth 4.0 ou versions ultérieures peuvent s'associer avec les Pixel Buds 2.

- Tout comme votre smartphone Android, il est possible de localiser vos écouteurs grâce à l'application développée par Google.