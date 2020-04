Legends of Runeterra : le jeu de Riot Games est disponible sur mobile

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Le célèbre studio Riot Games a récemment annoncé travailler sur de multiples projets dont l'un n'est autre que Legends of Runeterra (v1.0, 120 Mo, iOS 9.0), un jeu de cartes et de stratégie qui se base sur l'univers de League of Legends.



En bêta depuis quelques semaines sur PC, le jeu est disponible officiellement depuis cette nuit pour tous. La belle nouvelle, c'est qu'une version mobile est également de la partie.

Legends of Runeterra disponible sur l'App Store et le Play Store

Inspiré de l'univers de League of Legends, Legends of Runeterra est un jeu de cartes stratégique dans lequel vous devrez faire preuve de talent, de créativité et d'ingéniosité pour remporter la victoire.

Choisissez vos champions et combinez des cartes provenant de différentes régions, offrant des styles et des avantages tactiques qui leur sont propres, pour constituer le meilleur deck et venir à bout de vos adversaires.

Au total, il existe 24 champions à intégrer à votre deck, chacun doté d'une mécanique unique inspirée des compétences originales de League of Legends.



À vous de vous montrer plus stratégique que votre adversaire que ce soit en hors-ligne, ou en ligne, dans plusieurs modes de jeux : mode Classé, Amical ou expédition. A vous de jouer sur iOS et Android, avec un excellent jeu qui devrait faire de l'ombre à Hearthstone par exemple.

