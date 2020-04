Samsara Room : le préquel de Rusty Lake disponible sur l'App Store

Guillaume Gabriel

Quelle belle célébration d'anniversaire ! Pour célébrer leur cinquième bougie, le studio Rusty Lake vient de publier une nouvelle création sur iOS et Android portant le nom de Samsara Room (v1.0, 88 Mo, iOS 8.0).



Si vous ne les connaissez pas, les développeurs se sont fait connaître avec Rusty Lake (l'originalité...) et Cube Escape. Le dernier-né n'est autre qu'un prequel de ces premiers jeux, restant dans la catégorie des point&click.

Samsara Room : une sortie sur l'App Store et le Play Store

Tu te retrouves dans une pièce étrange. Autour de toi un téléphone, un miroir, une pendule de parquet et d'autres objets insolites que tu ne reconnais pas. Un seul moyen semble s'offrir à toi pour t'échapper... atteindre l'illumination.



Samsara Room est donc une nouvelle aventure narrative réalisée par les créateurs de la série des Rusty Lake et des Cube Escape. Au programme ? De nouveaux puzzles, une histoire réécrite, de superbes graphismes améliorés et une musique immersive créée par Victor Butzelaar.



Le jeu est donc disponible sur les plates-formes iOS, Android et Steam, et le plus cool, c'est qu'il est entièrement gratuit !

